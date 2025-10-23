Anuncian decreto y actividades por las fiestas patrias en Colón

Los colonenses se preparan para recibir las fiestas patrias este mes de noviembre. Las autoridades municipales han emitido un decreto alcaldicio y anunciado las actividades oficiales que se llevarán a cabo en el distrito de Colón.

La Alcaldía de Colón emitió el Decreto Alcaldicio N.° 14 del 9 de septiembre de 2025, mediante el cual se ordena la suspensión de actividades bailables y la venta de bebidas alcohólicas con motivo del Día de los Difuntos, el domingo 2 de noviembre.

Esto implica que, desde las 12:01 a.m. del 2 de noviembre hasta las 12:01 a.m. del 3 de noviembre de 2025, se mantendrá la prohibición de venta de licor en respeto a esta fecha solemne.

El decreto establece que no se podrán vender bebidas alcohólicas durante ese periodo en cantinas, bodegas, parrilladas, billares, tiendas, minisúper y supermercados.

El incumplimiento de esta disposición será sancionado con multas que van desde B/.100.00 hasta B/.1,000.00.

El documento lleva la firma del alcalde Lorenzo Diógenes Galván y del secretario general César Arias, y fue promulgado en la Gaceta Oficial N.° 30371 del 23 de septiembre de 2025.

Para el 2 de noviembre, el Consejo Municipal realizará una romería en la entrada de Colón, donde se encuentran los bustos de los próceres.

Mientras que los días 3, 4 y 5 de noviembre se desarrollarán los actos cívicos y desfiles patrios, en los que se espera la presencia del presidente de la República, José Raúl Mulino, especialmente durante el desfile del 5 de noviembre.