Caso Odebrecht expone contradicciones de la fiscal Ruth Morcillo

La audiencia del caso Odebrecht continúa dejando al descubierto los cambios de criterio de la fiscal anticorrupción Ruth Morcillo, sobre todo en una parte de la investigación relacionada con la Línea 1 del Metro de Panamá. Morcillo, pese a solicitar el archivo temporal de un proceso por supuesto peculado en la construcción de la Línea 1 en 2022, durante el vigésimo día del juicio de Odebrecht hizo referencia a elementos contenidos en esa solicitud como parte de las pruebas que sustentan su acusación por presunto blanqueo de capitales.

Aunque la fiscal, en ese momento, señaló que no existían elementos suficientes para acreditar el delito ni la vinculación de los investigados con los supuestos “sobornos”, en su explicación sobre el acto de apertura a juicio, esta semana, mencionó la labor de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht como antecedente del caso, aunque sin mencionar la vista fiscal N.° 03-22 del 25 de octubre de 2022.

Dicho documento esboza claramente que solicitó al juzgado liquidador de causas penales del primer circuito judicial de Panamá “dictar un auto de sobreseimiento provisional, de carácter objetivo e impersonal, de conformidad con el artículo 2208, numeral 1 del Código Judicial”.

El Tribunal, luego de analizar varias piezas procesales —entre ellas un informe de la Contraloría General de la República que afirmaba que la empresa Consorcio Línea 1 “cumplió” con la ejecución del proyecto de ingeniería y diseño de construcción de las obras civiles necesarias para la ejecución de la obra ferroviaria—, determinó que el proceso de adjudicación, entrega, recepción y pagos relativos al contrato N.° SMP-28-2010 se realizaron conforme a las disposiciones legales y reglamentarias establecidas.

Aseveró textualmente: “No se cuenta con suficientes elementos para hacer un pronunciamiento distinto al sobreseimiento provisional, máxime que es el Ministerio Público el que ejerce la acción penal y quien tiene la función exclusiva de la dirección de la investigación y consideró el cierre de la causa”.

La jueza Cleila de la Rosa Mendoza precisó que no fueron aportados los elementos necesarios para comprobar la comisión del hecho; por tanto, acogió la recomendación de archivo de la Fiscalía, lo que resta credibilidad a las acusaciones de Morcillo en el caso Odebrecht. El debate ahora es si la decisión obedeció a la falta de pruebas o si existen otros elementos ocultos que Morcillo no ha aclarado.

Contradictorio

Además de esta situación, Morcillo ha sido cuestionada por sugerirle a la jueza Baloisa Marquínez que tome en consideración el testimonio de personas que no comparecieron al acto de audiencia para emitir su fallo, aduciendo que su inasistencia fue culpa de los abogados defensores, cuando estos desconocen la identidad de los testigos protegidos.

El abogado Carlos Carrillo, miembro del equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli, considera que esta argumentación no debería tener valor; sin embargo, corresponderá al Tribunal tomar una decisión al respecto.

Mencionó que la fiscal debe explicar por qué se refiere a casos de peculado en actos y procesos que no tienen una investigación contra el exmandatario.

Sobre las acusaciones de la Fiscalía, que asegura que su cliente tenía pleno conocimiento de que los fondos desembolsados por la constructora Odebrecht eran ilícitos, indicó que cuando le corresponda realizar sus alegatos refutará estas vinculaciones.

“Haremos nuestras réplicas porque han traído elementos que no vinculaban a Ricardo Martinelli”, expresó.