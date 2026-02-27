Nacional - 27/2/26 - 12:00 AM

Anuncian obras estratégicas para dinamizar la economía en Chiriquí

Una serie de proyectos, que buscan catapultar y dinamizar la economía en la provincia de Chiriquí, fueron anunciados por el presidente José Raúl Mulino ayer en Puerto Armuelles.

Entre las iniciativas destacan la construcción del Puerto de Barú, la adecuación del área de aduanas de Paso Canoas y el ferrocarril. El mandatario dijo que estas obras, junto a los proyectos viales, de alcantarillado y salud, entre otros, crean un polo de desarrollo.

Enfatizó que las entidades estatales están enfocadas en la capacitación de los residentes de Puerto Armuelles para que puedan aprovechar las oportunidades de estas obras, que traerán beneficio para toda la provincia y el país.

Y como muestra del interés internacional, mencionó la presencia de inversores japoneses de primer nivel y de presencia global.

Además, anunció que en el mes de abril sostendrá un encuentro bilateral con el presidente saliente de Costa Rica, ​​​​​​Rodrigo Chaves, y su sucesora, Laura Fernández, para impulsar el área fronteriza de Paso Canoas,

Y adelantó que para diciembre debe estar concluido el Puesto de Aduana Bilateral, que había quedado en abandono.

Te puede interesar

ION garantiza abastecimiento pese al alza de insumos médicos

ION garantiza abastecimiento pese al alza de insumos médicos

 Febrero 27, 2026
Mesas especiales garantizarán sufragio a electores con movilidad reducida

Mesas especiales garantizarán sufragio a electores con movilidad reducida

 Febrero 27, 2026
Sittón destapa fallas claves en caso Odebrecht

Sittón destapa fallas claves en caso Odebrecht

 Febrero 27, 2026
Anuncian obras estratégicas para dinamizar la economía en Chiriquí

Anuncian obras estratégicas para dinamizar la economía en Chiriquí

 Febrero 27, 2026
Taller en Herrera enseña a emprendedores a sobrevivir a crisis

Taller en Herrera enseña a emprendedores a sobrevivir a crisis

 Febrero 26, 2026

Igualmente, en marzo se reunirá con ejecutivos de Royal Caribbean Cruises interesados en establecer en Barú un sitio para reparación de sus barcos.

También anunció la rehabilitación de la carretera Aeropuerto-Pedregal hasta el Mercado del Marisco, en David.

Sobre la construcción del ferrocarril Chiriquí-Panamá, explicó que en mayo estará listo el informe de factibilidad para determinar el avance de esta megaobra.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Atropellan y matan a reconocida estilista en doble vía de acceso a Las Tablas

Atropellan y matan a reconocida estilista en doble vía de acceso a Las Tablas
¡Demencia! Kathy Carfashion visitó a su macho en la cárcel y lo gozó

¡Demencia! Kathy Carfashion visitó a su macho en la cárcel y lo gozó
La Ministra usa los $10 mil para su mamá, hace una terraza y celebra su cumple

La Ministra usa los $10 mil para su mamá, hace una terraza y celebra su cumple
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí