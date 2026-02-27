Anuncian obras estratégicas para dinamizar la economía en Chiriquí

Una serie de proyectos, que buscan catapultar y dinamizar la economía en la provincia de Chiriquí, fueron anunciados por el presidente José Raúl Mulino ayer en Puerto Armuelles.

Entre las iniciativas destacan la construcción del Puerto de Barú, la adecuación del área de aduanas de Paso Canoas y el ferrocarril. El mandatario dijo que estas obras, junto a los proyectos viales, de alcantarillado y salud, entre otros, crean un polo de desarrollo.

Enfatizó que las entidades estatales están enfocadas en la capacitación de los residentes de Puerto Armuelles para que puedan aprovechar las oportunidades de estas obras, que traerán beneficio para toda la provincia y el país.

Y como muestra del interés internacional, mencionó la presencia de inversores japoneses de primer nivel y de presencia global.

Además, anunció que en el mes de abril sostendrá un encuentro bilateral con el presidente saliente de Costa Rica, ​​​​​​Rodrigo Chaves, y su sucesora, Laura Fernández, para impulsar el área fronteriza de Paso Canoas,

Y adelantó que para diciembre debe estar concluido el Puesto de Aduana Bilateral, que había quedado en abandono.

Igualmente, en marzo se reunirá con ejecutivos de Royal Caribbean Cruises interesados en establecer en Barú un sitio para reparación de sus barcos.

También anunció la rehabilitación de la carretera Aeropuerto-Pedregal hasta el Mercado del Marisco, en David.

Sobre la construcción del ferrocarril Chiriquí-Panamá, explicó que en mayo estará listo el informe de factibilidad para determinar el avance de esta megaobra.