Mulino impulsa megaproyectos para reactivar Chiriquí

Una serie de proyectos de infraestructura estratégica, que buscan catapultar y dinamizar la economía en la provincia de Chiriquí, fueron anunciados por el presidente José Raúl Mulino durante un acto realizado en Puerto Armuelles.

Entre las iniciativas destacan la construcción del Puerto de Barú, la adecuación del área de aduanas en Paso Canoas y el desarrollo del ferrocarril Chiriquí-Panamá, una megaobra clave para la integración logística del país. El mandatario explicó que estas obras, junto con proyectos viales, de alcantarillado, salud pública y otras inversiones complementarias, crearán un nuevo polo de desarrollo económico en el occidente panameño.

Mulino enfatizó que las entidades estatales están enfocadas en la capacitación de los residentes de Puerto Armuelles, con el fin de que puedan aprovechar las oportunidades laborales y empresariales que generarán estos proyectos, los cuales traerán beneficios para toda la provincia y el país.

Como muestra del interés internacional en la región, mencionó la presencia de inversionistas japoneses de primer nivel, con proyección global, interesados en participar en el desarrollo económico de Chiriquí.

Además, anunció que en abril sostendrá un encuentro bilateral con el presidente saliente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, y su sucesora, Laura Fernández, para impulsar el desarrollo del área fronteriza de Paso Canoas, punto estratégico para el comercio binacional.

El mandatario adelantó que para diciembre deberá estar concluido el Puesto de Aduana Bilateral, que permanecía en abandono, fortaleciendo así la integración comercial entre Panamá y Costa Rica.

Igualmente, informó que en marzo se reunirá con ejecutivos de Royal Caribbean Cruises, interesados en establecer en Barú un centro para la reparación y mantenimiento de embarcaciones, lo que generaría inversión extranjera y empleos directos.

También anunció la rehabilitación de la carretera Aeropuerto-Pedregal hasta el Mercado del Marisco, en David, mejorando la conectividad urbana y comercial.

Sobre la construcción del ferrocarril Chiriquí-Panamá, explicó que en mayo estará listo el informe de factibilidad, documento clave para determinar el avance de esta megaobra de transporte nacional.