Taller en Herrera enseña a emprendedores a sobrevivir a crisis

Unos 40 emprendedores de la provincia de Herrera se reunieron para un taller que no fue cualquier charla: se trató de aprender Gestión Integral de Riesgo y cómo usar la economía circular para que sus negocios sigan de pie cuando la vida les da un golpe fuerte.

La actividad fue organizada por AMUPA y la Embajada de Estados Unidos, a través del Programa Regional de Asistencia para Desastres.

Jorge Panay, director ejecutivo de AMUPA, fue claro: la idea es darle herramientas a los emprendedores para que sus negocios puedan continuar funcionando, incluso después de crisis provocadas por eventos naturales o humanos. “Queremos que sepan cómo sostener su emprendimiento cuando las cosas se ponen difíciles”, dijo Panay.

Por su parte, Manuel Santana, representante del Programa Regional de Asistencia para Desastres, explicó que los dos días de taller se llenaron de contenidos prácticos: desde conocer el territorio y sus riesgos, entender al consumidor en momentos críticos, hasta optimizar recursos y crear rutas de protección para los negocios.

La economía circular también se abordó como estrategia para que los emprendimientos puedan recuperarse rápido.

El taller no fue solo teoría: buscó crear un modelo que se pueda replicar en otros municipios, combinando gestión de riesgo, continuidad de negocios y economía circular, para construir comunidades más seguras, resilientes y prósperas, aseguró Santana.

La actividad contó con la presencia de autoridades locales, equipos técnicos municipales, instituciones aliadas y emprendedores de cuatro municipios, incluyendo la Junta Comunal de Las Tablas Abajo. Todos salieron con ideas claras para proteger sus negocios y enfrentar cualquier tormenta.