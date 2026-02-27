Nacional - 27/2/26 - 12:00 AM

ION garantiza abastecimiento pese al alza de insumos médicos

Ante el reciente incremento económico en insumos médicos esenciales, particularmente en las soluciones salinas y dextrosa, el Instituto Oncológico Nacional (ION) garantizó abastecimiento para todos los pacientes.

De acuerdo con el ION, el alza registrada en el mercado nacional impactó las adquisiciones previamente planificadas, encareciendo las licitaciones de estos insumos indispensables para la hidratación, administración de medicamentos y múltiples procedimientos clínicos.

“Gracias a esta gestión inmediata, el Instituto Oncológico Nacional logró garantizar el suministro continuo de soluciones salinas y dextrosa, evitando afectaciones en la atención de pacientes oncológicos, quienes dependen de estos insumos como parte fundamental de su tratamiento”, reza el comunicado de prensa.

Según la entidad, el director general, Julio Javier Santamaría Rubio, junto a su equipo de trabajo, sostuvieron varias reuniones para evaluar alternativas viables que permitieran mitigar el impacto presupuestario sin comprometer la calidad ni la seguridad de los tratamientos de los pacientes del centro hospitalario.

Te puede interesar

ION garantiza abastecimiento pese al alza de insumos médicos

ION garantiza abastecimiento pese al alza de insumos médicos

 Febrero 27, 2026
Mesas especiales garantizarán sufragio a electores con movilidad reducida

Mesas especiales garantizarán sufragio a electores con movilidad reducida

 Febrero 27, 2026
Sittón destapa fallas claves en caso Odebrecht

Sittón destapa fallas claves en caso Odebrecht

 Febrero 27, 2026
Anuncian obras estratégicas para dinamizar la economía en Chiriquí

Anuncian obras estratégicas para dinamizar la economía en Chiriquí

 Febrero 27, 2026
Taller en Herrera enseña a emprendedores a sobrevivir a crisis

Taller en Herrera enseña a emprendedores a sobrevivir a crisis

 Febrero 26, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Atropellan y matan a reconocida estilista en doble vía de acceso a Las Tablas

Atropellan y matan a reconocida estilista en doble vía de acceso a Las Tablas
¡Demencia! Kathy Carfashion visitó a su macho en la cárcel y lo gozó

¡Demencia! Kathy Carfashion visitó a su macho en la cárcel y lo gozó
La Ministra usa los $10 mil para su mamá, hace una terraza y celebra su cumple

La Ministra usa los $10 mil para su mamá, hace una terraza y celebra su cumple
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí