ION garantiza abastecimiento pese al alza de insumos médicos

Ante el reciente incremento económico en insumos médicos esenciales, particularmente en las soluciones salinas y dextrosa, el Instituto Oncológico Nacional (ION) garantizó abastecimiento para todos los pacientes.

De acuerdo con el ION, el alza registrada en el mercado nacional impactó las adquisiciones previamente planificadas, encareciendo las licitaciones de estos insumos indispensables para la hidratación, administración de medicamentos y múltiples procedimientos clínicos.

“Gracias a esta gestión inmediata, el Instituto Oncológico Nacional logró garantizar el suministro continuo de soluciones salinas y dextrosa, evitando afectaciones en la atención de pacientes oncológicos, quienes dependen de estos insumos como parte fundamental de su tratamiento”, reza el comunicado de prensa.

Según la entidad, el director general, Julio Javier Santamaría Rubio, junto a su equipo de trabajo, sostuvieron varias reuniones para evaluar alternativas viables que permitieran mitigar el impacto presupuestario sin comprometer la calidad ni la seguridad de los tratamientos de los pacientes del centro hospitalario.