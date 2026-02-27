Nacional - 27/2/26 - 12:00 AM

Mesas especiales garantizarán sufragio a electores con movilidad reducida

Por: Redacción. -

En una decisión que apunta a hacer más inclusivo el sistema electoral panameño, la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) dio luz verde a una propuesta del Tribunal Electoral para facilitar el voto de las personas con discapacidad permanente o temporal.

La iniciativa busca que ningún ciudadano vea limitado su derecho al sufragio por barreras físicas o dificultades de movilidad.

La propuesta establece que los electores con movilidad reducida deberán ser ubicados, preferentemente, en mesas instaladas en centros con mejores condiciones de acceso, como escuelas oficiales y particulares, universidades públicas y privadas, centros de convenciones, gimnasios, coliseos deportivos u otros espacios públicos adecuados.

La intención es sencilla pero significativa: acercar el voto a quienes enfrentan mayores obstáculos para ejercerlo.

Como parte de los ajustes, se plantea una reforma al artículo 405 del Código Electoral para que el Tribunal Electoral reglamente de manera específica todo lo relacionado con la accesibilidad al voto de las personas con discapacidad que estén debidamente inscritas en el Registro Electoral. Con esta modificación se pretende que las medidas no queden solo en el papel, sino que cuenten con reglas claras para su aplicación en cada proceso electoral.

