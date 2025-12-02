APEDE abre una ruta histórica de negocios entre Panamá y Sudáfrica

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (APEDE) encendió los motores de una nueva conexión económica entre Panamá y Sudáfrica, moviendo al sector empresarial panameño hacia una ruta estratégica de inversiones y comercio que busca abrir oportunidades reales en un continente lleno de potencial y crecimiento.

Todo ocurrió durante el Panama Week 2025, un evento que está moviendo las piezas del sector privado panameño para conectar con uno de los continentes con mayor proyección económica del mundo.

La delegación panameña llegó con liderazgo firme. Giulia De Sanctis, presidenta de APEDE, encabezó la misión junto al asesor de la Junta Directiva, Temístocles Rosas, representando la visión empresarial de un Panamá que quiere jugar en grandes ligas, con diplomacia económica, estrategia y calle.

En el foro económico celebrado en Pretoria, De Sanctis habló claro sobre el Clima de Negocios e Inversiones en Panamá, destacando las cartas fuertes del país: un hub logístico que amarra mar, aire y fibra óptica, la estabilidad macroeconómica, el uso del dólar, un sector bancario sólido y los regímenes SEM y EMMA, que siguen siendo imanes para la inversión extranjera.

“Para APEDE es un honor representar al sector empresarial panameño en un momento donde el mundo busca nuevas rutas de cooperación. África y Panamá comparten visión, oportunidades y la energía para construir juntos un futuro de innovación, inversión y crecimiento sostenible”, expresó De Sanctis ante ministros, inversionistas y líderes empresariales sudafricanos.

Por su parte, Temístocles Rosas reforzó el mensaje: Panamá es un país de puertas abiertas, con seguridad jurídica, estabilidad y una ubicación privilegiada que lo convierte en plataforma para empresas africanas que quieran entrar al mercado latinoamericano.

Durante toda la semana, el Panama Week 2025 —organizado por la Embajada de Panamá en Sudáfrica como parte de los 30 años de relaciones bilaterales— ha movido foros de banca, logística marítima, turismo, comercio e inversión, además de encuentros culturales y deportivos para seguir cerrando brechas y abriendo caminos entre ambos territorios.

Con esta participación, APEDE demuestra que Panamá no solo es puente entre océanos, sino también entre continentes, impulsando talento, competitividad y nuevas oportunidades que pueden marcar el futuro económico del país.