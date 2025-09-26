Nacional - 26/9/25 - 07:36 PM

APEDE advierte retos de Panamá ante TPC con EE. UU.

Conversatorio de APEDE expone desventajas y riesgos del Tratado de Promoción Comercial para productores locales.

 

Por: Redacción / Crítica -

La Comisión de Revisión Agrícola del Tratado de Promoción Comercial (TPC) Panamá–Estados Unidos arrancará el próximo 1 de octubre, y ya prende las alarmas entre productores y gremios. Así lo dejó claro el conversatorio organizado por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), que reunió a autoridades, empresarios y representantes del sector agropecuario.

La presidenta de APEDE, Giulia De Sanctis, alertó sobre la tensión que existe entre libre comercio y producción nacional, ya que los años de gracia que protegían ciertos productos agropecuarios han expirado.

“Mientras algunos grandes productores logran competir, los pequeños y medianos siguen en serias dificultades por falta de insumos, tecnología y financiamiento”, señaló De Sanctis, agregando que el objetivo del encuentro es buscar soluciones que eviten el cierre de pequeños empresarios frente a la apertura comercial.

El conversatorio se dividió en dos paneles:

  • El primero, con visión del Gobierno, moderado por Leroy Sheffer, contó con la participación de Linda Castillo del Ministerio de Comercio e Industrias y Joel Castro de la Autoridad Nacional de Aduanas, quienes destacaron la importancia de activar la Comisión para garantizar evaluaciones objetivas y minimizar riesgos comerciales.
     
  • El segundo panel presentó la visión del sector productivo. Samuel Vernaza de ANAGAN calificó el tratado como desigual, mientras Carlos Pitti de ANAPOR y Ítalo Salcedo de ANAVIP subrayaron la importancia de proteger la cadena agroindustrial y la seguridad alimentaria.

Con esta iniciativa, APEDE reafirma su rol como plataforma de diálogo público–privado, impulsando propuestas que defiendan la producción nacional y fortalezcan la competitividad de Panamá en el marco del comercio internacional.

 

