Apede: Panamá puede liderar la integración regional

Panamá volvió a quedar en el centro de la conversación regional. Así lo señaló Giulia De Sanctis, presidenta de APEDE, tras la realización del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe 2026, organizado por CAF.

Para la dirigente empresarial, el mensaje es que la región sigue poco integrada y eso pesa.

De Sanctis recordó que “la región latinoamericana es una de las menos integradas del mundo”.

Dijo que, aunque representa cerca del 8% del PIB global, el comercio entre países de América Latina y el Caribe no llega al 17%. Esa falta de conexión, según explicó, limita la productividad, sube los costos y frena la llegada de inversión.

Sobre el foro, la presidenta de APEDE afirmó que no fue solo un evento más. “Fue una señal clara de que la integración regional y la multilateralidad se ha convertido en una prioridad estratégica”, y destacó que Panamá ocupa “un lugar natural como punto de encuentro y articulación” en ese proceso.

El evento reunió a siete jefes de Estado en funciones, un presidente electo, ministros y más de 2,500 líderes empresariales. Solo en la jornada inaugural participaron más de 4,000 personas.

Para De Sanctis, que varios presidentes se reunieran fuera del marco de la ONU “refleja confianza y diplomacia efectiva” hacia el país.

"Actuar de forma aislada limita oportunidades; actuar como bloque amplía mercados, reduce costos y fortalece la capacidad de negociación”, aprovechando ventajas como la posición geográfica, la logística y el talento humano de la región.

De Sanctis también señaló que Panamá aporta algo más que su ubicación. Dijo que el país facilita acuerdos y ofrece “un entorno institucional confiable”, lo que refuerza su papel como punto de conexión regional y como hub de logística y servicios.

En cuanto al impacto local, la presidenta de APEDE indicó que el foro dejó una derrama económica estimada entre 10 y 12 millones de dólares, moviendo sectores como hotelería, transporte, gastronomía y servicios, además de darle mayor visibilidad internacional a Panamá.

Para cerrar, De Sanctis dijo que: “pensar y actuar como bloque multiplica oportunidades”. Reiteró el compromiso de APEDE con una integración que se traduzca en resultados concretos, cooperación real y crecimiento compartido para Panamá y la región.