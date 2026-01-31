Siguen las exhumaciones por la invasión gringa del 89

La Comisión 20 de Diciembre de 1989 informó a la ciudadanía sobre la continuación de los trabajos de exhumación en el Cementerio Jardín de Paz, en el marco de las investigaciones destinadas a esclarecer la identidad de las víctimas de la invasión militar de Estados Unidos a Panamá, ocurrida en diciembre de 1989.

Las diligencias se desarrollan bajo orden y conducción del Ministerio Público, y son ejecutadas por un equipo técnico especializado del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF), con el apoyo de peritos en antropología forense, siguiendo estándares técnicos y científicos internacionales.

📅 Nueva fase inicia el 2 de febrero

En esta nueva fase, que comenzará el lunes 2 de febrero a las 8:00 a.m., se intervendrá un área de sepulturas previamente estudiada, donde se presume la existencia de restos humanos sin identificar.

Los trabajos se realizarán mediante metodologías de excavación manual, registro fotográfico y fotogramétrico, identificación de rasgos arqueológicos e indicios de interés criminalístico, además de la documentación sistemática de todos los hallazgos.

🧬 Análisis forenses y cadena de custodia

Una vez culminadas las labores de campo, los restos serán trasladados a las instalaciones del IMELCF, donde se efectuarán los análisis antropológicos y genéticos, garantizando en todo momento la cadena de custodia conforme a los protocolos forenses vigentes.

🕊️ Memoria, verdad y reparación

Experiencias previas en este mismo cementerio y en otros camposantos del país han permitido avances significativos en la recuperación de restos, la identificación de evidencias relevantes y el fortalecimiento de los procesos de memoria histórica, verdad y reparación para las familias afectadas.

Estas acciones se desarrollan con respeto absoluto a la dignidad de las víctimas y sus familiares, como parte de los esfuerzos del Estado panameño por garantizar el derecho a la verdad y preservar la memoria histórica nacional.