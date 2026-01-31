Nacional - 31/1/26 - 07:52 PM

Siguen las exhumaciones por la invasión gringa del 89

La Comisión 20 de Diciembre de 1989 anunció la continuación de los trabajos de exhumación de restos humanos en el Cementerio Jardín de Paz, como parte de las investigaciones oficiales para esclarecer la identidad de las víctimas de la invasión militar de Estados Unidos a Panamá en diciembre de 1989.

 

Por: Redacción / Crítica -

La Comisión 20 de Diciembre de 1989 informó a la ciudadanía sobre la continuación de los trabajos de exhumación en el Cementerio Jardín de Paz, en el marco de las investigaciones destinadas a esclarecer la identidad de las víctimas de la invasión militar de Estados Unidos a Panamá, ocurrida en diciembre de 1989.

Las diligencias se desarrollan bajo orden y conducción del Ministerio Público, y son ejecutadas por un equipo técnico especializado del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF), con el apoyo de peritos en antropología forense, siguiendo estándares técnicos y científicos internacionales.

📅 Nueva fase inicia el 2 de febrero

En esta nueva fase, que comenzará el lunes 2 de febrero a las 8:00 a.m., se intervendrá un área de sepulturas previamente estudiada, donde se presume la existencia de restos humanos sin identificar.

Los trabajos se realizarán mediante metodologías de excavación manual, registro fotográfico y fotogramétrico, identificación de rasgos arqueológicos e indicios de interés criminalístico, además de la documentación sistemática de todos los hallazgos.

🧬 Análisis forenses y cadena de custodia

Una vez culminadas las labores de campo, los restos serán trasladados a las instalaciones del IMELCF, donde se efectuarán los análisis antropológicos y genéticos, garantizando en todo momento la cadena de custodia conforme a los protocolos forenses vigentes.

🕊️ Memoria, verdad y reparación

Experiencias previas en este mismo cementerio y en otros camposantos del país han permitido avances significativos en la recuperación de restos, la identificación de evidencias relevantes y el fortalecimiento de los procesos de memoria histórica, verdad y reparación para las familias afectadas.

Estas acciones se desarrollan con respeto absoluto a la dignidad de las víctimas y sus familiares, como parte de los esfuerzos del Estado panameño por garantizar el derecho a la verdad y preservar la memoria histórica nacional.

