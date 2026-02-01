Chilibre vuelve a bombear; el agua regresa poco a poco

La planta potabilizadora Federico Guardia Conte, en Chilibre, ya está nuevamente en operación tras culminar los trabajos de mantenimiento programados.



Así lo informó el Idaan, a eso de las 10:00 p.m. al confirmar que arrancó el proceso de recuperación del suministro de agua potable en los distritos de Panamá y San Miguelito, luego de varias horas con el servicio suspendido.

De acuerdo con la entidad, las labores incluyeron la instalación de una válvula de 24 pulgadas en Pedregal y otra de 10 pulgadas en la entrada de Cerro Viento, en el corregimiento de Rufina Alfaro.



Los trabajos fueron catalogados como clave para mejorar la operatividad del sistema y permitir una distribución más estable del agua en los sectores afectados.

El Idaan reiteró que el regreso del servicio no es inmediato ni parejo. La recuperación es progresiva, por lo que algunas comunidades podrían enfrentar baja presión o intermitencia mientras la red termina de estabilizarse. El proceso avanza por zonas y depende del comportamiento de las líneas principales.

La institución también pidió a la población usar el agua con responsabilidad, sobre todo en las primeras horas del restablecimiento. Mientras tanto, personal técnico se mantiene en monitoreo constante, realizando ajustes operativos para lograr que el suministro se normalice en todos los puntos.