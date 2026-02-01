Nacional - 01/2/26 - 08:08 AM

Culecos con candado en Carnaval: extracción de agua solo en puntos autorizados

Está totalmente prohibido sacar agua de fuentes subterráneas para culecos,

 

Por: Redacción / Crítica -

MiAMBIENTE autorizó de manera temporal y regulada la extracción de agua cruda superficial en puntos específicos del país, solo para uso recreativo durante Carnaval.

La medida aplica únicamente en ríos, quebradas y cuerpos de agua previamente aprobados, tras evaluaciones técnicas hechas en plena estación seca. 

La orden, que se dio a través de la Resolución DM-0028-2026, ya publicada en la Gaceta Oficial, garantiza que haya caudal suficiente y que no se toque el agua destinada al consumo humano, prioridad número uno. 

Los puntos habilitados están repartidos en Bocas del Toro, Colón, Panamá Metro, Panamá Norte, Panamá Este, Panamá Oeste, Coclé, Herrera, Los Santos, Veraguas, Chiriquí y Darién, y aparecen detallados en los anexos oficiales.

Donde no hay discusión es en los pozos y acuíferos. Está totalmente prohibido sacar agua de fuentes subterráneas para culecos, incluso si están dentro de terrenos privados. Ahí no hay excepción ni permiso que valga.

Quien quiera agua para mojar en Carnaval tendrá que pedir permiso temporal.  El trámite se hace por cada cisterna, con papeles en regla: formulario lleno, registro vehicular, cédula o documentos del representante legal, Paz y Salvo con MiAMBIENTE, más el pago de inspección y el canon por uso del recurso. 

Todo debe presentarse en las direcciones regionales, mínimo cinco días hábiles antes de la extracción.

Las regionales también tendrán el control en la calle. Podrán fijar horarios, llevar el conteo del agua extraída, entregar calcomanías oficiales a las cisternas autorizadas y coordinar dónde se descarga el agua para beneficio comunitario, junto a las autoridades locales.

La resolución advierte multas que pueden llegar hasta B/. 2,000, según la falta. Desde MiAMBIENTE el mensaje es directo: Carnaval sí, pero con cabeza, cuidando el agua y respetando las reglas durante las fiestas de 2026.

