APEDE pide debido proceso tras detención de presidenta de Cámara de Comercio

Luego de la detención de María Ramos, presidenta de la Cámara de Comercio, Agricultura e Industrias de Colón (ComCam), la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) se pronunció mediante un comunicado público.

En el comunicado, APEDE, al tener conocimiento de la aprehensión de María Ramos, reconocida líder gremial y comunitaria de Colón, manifestó su posición frente al hecho.

En este sentido, indica que María Ramos ha sido una figura apreciada por la comunidad y por los gremios empresariales, por lo que su detención genera comprensible inquietud.

“Confiamos que se aclararán los hechos con transparencia y objetividad. Desde APEDE solicitamos respeto al debido proceso y a la institucionalidad democrática”, señala el comunicado.

Asimismo, APEDE considera fundamental que los hechos sean debidamente esclarecidos por las autoridades competentes, con apego a la ley y a las garantías que asisten a toda persona.

Para hoy, a las 11:00 a.m., se tiene prevista la audiencia de María Ramos relacionada con este proceso legal.