APEDE pide frenar ley de derecho réplica y advierte riesgos

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) pidió el retiro del proyecto de ley 391 y advirtió que, como está planteado, representa un riesgo para la libertad de expresión en Panamá, la independencia editorial y el funcionamiento democrático. El gremio señaló que la iniciativa, en vez de fortalecer el derecho a réplica, excede su alcance y altera el equilibrio establecido en la Ley 22 de 2005.

Según APEDE, el proyecto impone condiciones sobre contenido, espacio y tiempo a los medios de comunicación, lo que afecta directamente la libertad editorial. Indicó que esto podría convertir el derecho a réplica en un mecanismo de presión sobre periodistas y consejos editoriales, con efectos negativos para el ejercicio del periodismo y el derecho ciudadano a la información. También expresó preocupación por llevar estos casos al ámbito judicial, advirtiendo que esto saturaría aún más los tribunales y afectaría la celeridad de la justicia.

El gremio advirtió que, en un contexto global marcado por la desinformación, Panamá no puede debilitar la libertad de prensa ni el acceso a la información. Señaló que esto afectaría la confianza pública y el equilibrio democrático, además de contravenir compromisos internacionales como la Declaración de Chapultepec y la Convención Americana. En ese mismo sentido, indicó que en Centroamérica ya existen presiones sobre la libertad de expresión y fenómenos de autocensura.

APEDE también cuestionó la falta de un pronunciamiento claro de las autoridades, especialmente de la Autoridad Nacional de Transparencia, señalando que no ha aportado claridad al debate. Por ello, pidió devolver el proyecto a primer debate, abrir un proceso de consulta amplio con sectores involucrados y garantizar que cualquier reforma respete la independencia editorial y la libertad de expresión. Además, advirtió que, de avanzar sin ajustes, el Órgano Ejecutivo debería evaluar un veto.

El gremio reiteró que la defensa de la libertad de expresión en Panamá, la transparencia y el Estado de derecho son claves para el desarrollo económico, la confianza institucional y el fortalecimiento de la democracia.