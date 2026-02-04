Nacional - 04/2/26 - 03:10 PM

APEDE vuelve a poner la energía sobre la mesa

Se hablará de redes eléctricas, de licitaciones, de energía, de la interconexión regional y de los combustibles sostenibles, entro otros temas.

 

Por: Redacción / Crítica -

El próximo miércoles 11 de febrero, autoridades del Gobierno y representantes del sector privado se sentarán a hablar de frente sobre el rumbo del país en materia energética.

El encuentro será en el XIV Foro de Energía 2026 de APEDE, bajo el lema “Panama Energy Hub: Redes y Rutas que Impulsan el Futuro”, es un espacio donde se ponen los números sobre la mesa y se discute lo que está fallando y lo que urge corregir. 

También es un momento donde la región compite fuerte por atraer inversión y Panamá no puede dormirse.

Al foro llegarán autoridades, reguladores, empresas del sector eléctrico, actores del mercado de combustibles y expertos, todos con el mismo problema encima: una infraestructura que necesita actualización, reglas que deben aclararse y un sistema que tiene que responder a la demanda real del país.

La jornada arrancará con la intervención del Secretario de Energía, y de ahí se entra en materia. 

Se hablará de redes eléctricas que ya están al límite, de licitaciones de energía, de la interconexión regional, de los combustibles sostenibles para el transporte y de las oportunidades que todavía tiene Panamá para atraer inversión si se hacen las cosas bien.

La presidenta de APEDE, Giulia De Sanctis, lo dijo sin vueltas: Panamá puede convertirse en un hub energético, pero eso no se logra con promesas ni improvisación. Se necesita planificación, reglas claras y un diálogo técnico constante. Sin seguridad jurídica, advirtió, no hay confianza ni inversión que se sostenga.

Por su parte, Rafael Jaén Williamson, presidente de la Comisión de Energía y Combustible de APEDE, explicó que el foro busca bajar la discusión a tierra.  

Analizar datos reales, aprender de experiencias concretas y ver cómo se puede fortalecer la infraestructura, integrar nuevos modelos de desarrollo y ordenar un marco regulatorio que impulse la eficiencia y la sostenibilidad.

Durante el evento se desarrollarán tres paneles centrados en infraestructura energética e integración regional, combustibles sostenibles para el transporte del futuro y la gestión del mercado eléctrico y las licitaciones, con la participación de generadores, distribuidores y nuevos actores del sector.

La energía vuelve al centro de la conversación. Porque sin luz, sin reglas claras y sin planificación, no hay desarrollo que aguante.

 

