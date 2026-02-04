¡Qué locura! Tongos van por su ascenso que no llega

En San Felipe, las instalaciones de la Junta Evaluadora de la Policía Nacional se mantienen llenas. No es por cursos ni capacitaciones. Son uniformados que llegaron buscando un ascenso y que, una vez más, no lo consiguieron.



Se ven entrando y saliendo, pasando de un lado a otro, sin respuestas claras.

La mayoría de los presentes son agentes que no lograron subir de rango. Algunos ya han pasado varias veces por el mismo proceso. Esperan horas, revisan papeles, escuchan su nombre… y vuelven a salir igual que como entraron.

El ambiente es tenso, cargado, sin mucha conversación. La acumulación de personal dentro de la junta llama la atención. Son muchos los policías que siguen estancados, pese a cumplir con el trámite de evaluación. }

La situación genera inquietud entre los propios agentes, que ven cómo el tiempo pasa y el avance profesional no llega.

Por ahora, lo único claro es la escena diaria en San Felipe: oficinas llenas, policías esperando y un proceso que sigue dejando a muchos fuera del ascenso.