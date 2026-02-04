Nacional - 04/2/26 - 04:07 PM

¡Qué locura! Tongos van por su ascenso que no llega

Las oficinas de la Junta Evaluadora de la Policía Nacional se mantienen llenas.

 

Por: Redacción / Crítica -

En San Felipe, las instalaciones de la Junta Evaluadora de la Policía Nacional se mantienen llenas. No es por cursos ni capacitaciones. Son uniformados que llegaron buscando un ascenso y que, una vez más, no lo consiguieron. 

Se ven entrando y saliendo, pasando de un lado a otro, sin respuestas claras.

La mayoría de los presentes son agentes que no lograron subir de rango. Algunos ya han pasado varias veces por el mismo proceso. Esperan horas, revisan papeles, escuchan su nombre… y vuelven a salir igual que como entraron. 

El ambiente es tenso, cargado, sin mucha conversación. La acumulación de personal dentro de la junta llama la atención. Son muchos los policías que siguen estancados, pese a cumplir con el trámite de evaluación. }

La situación genera inquietud entre los propios agentes, que ven cómo el tiempo pasa y el avance profesional no llega.

Por ahora, lo único claro es la escena diaria en San Felipe: oficinas llenas, policías esperando y un proceso que sigue dejando a muchos fuera del ascenso.

Te puede interesar

¡Qué locura! Tongos van por su ascenso que no llega

¡Qué locura! Tongos van por su ascenso que no llega

Febrero 04, 2026
China rofea, dice que defenderá a sus empresas y cuestiona a Panamá

China rofea, dice que defenderá a sus empresas y cuestiona a Panamá

 Febrero 04, 2026
Panamá disolverá casi 300.000 sociedades anónimas sin actividad

Panamá disolverá casi 300.000 sociedades anónimas sin actividad

Febrero 04, 2026
APEDE vuelve a poner la energía sobre la mesa

APEDE vuelve a poner la energía sobre la mesa

 Febrero 04, 2026
Luz verde para ley que castigaría a bandidas por meter gol de paternidad

Luz verde para ley que castigaría a bandidas por meter gol de paternidad

 Febrero 04, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Balacera en Veracruz deja un adolescente muerto y otro herido

Balacera en Veracruz deja un adolescente muerto y otro herido
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Se cae el sistema del MEDUCA y deja en el aire trámites del año escolar 2026

Se cae el sistema del MEDUCA y deja en el aire trámites del año escolar 2026