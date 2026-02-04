Panamá disolverá casi 300.000 sociedades anónimas sin actividad

El Gobierno de Panamá anunció este miércoles un proceso para eliminar casi 300.000 “personas jurídicas suspendidas”, sociedades anónimas sin actividad, del registro, como parte de los esfuerzos por dejar de ser considerado un paraíso fiscal y avanzar en la salida de listas internacionales de blanqueo de capitales.

“Este proceso de disolución está ayudando al país a salir de las listas negras internacionales. Se identificaron sociedades morosas por más de 10 y hasta 20 años en el pago de la tasa única”, explicó a EFE la viceministra de Economía, Eida Gabriela Sáiz.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) detalló que el proceso comenzará el 27 de febrero y se realizará en dos etapas. La primera incluye a las personas jurídicas con marginal de disolución por falta de pago de la tasa única por más de 20 años, tanto antes como después de 2016. La segunda abarca a aquellas con estatus suspendido en el Registro Público.

También se tomará en cuenta si las sociedades no cuentan con agente residente —abogado o bufete que las representa— por más de 90 días, tras su renuncia, remoción o terminación, según se explicó en conferencia de prensa.

El proceso será escalonado, iniciando con un primer bloque de 180.883 sociedades con información homologada. Para ello se creó una Mesa de Trabajo Interinstitucional para la Depuración de Personas Jurídicas, integrada por el MEF, el Registro Público y la Superintendencia de Sujetos no Financieros.

“La idea es eliminar estas sociedades del Registro Público y de la Dirección General de Ingresos”, señaló la viceministra.

Sáiz aclaró que “el proceso es agnóstico y neutral” y no distingue el tipo de sociedad, ya que el foco está en el incumplimiento del pago de la tasa única o la falta de agente residente, sin detallar si se trata de empresas offshore o su actividad real.

El Gobierno del presidente José Raúl Mulino mantiene como prioridad sacar a Panamá de listas que lo califican como paraíso fiscal, al considerarlas discriminatorias y dañinas para la economía, además de recuperar la confianza internacional.

Panamá logró salir en el último año de varias listas, entre ellas la de blanqueo de capitales del Parlamento Europeo y la de paraísos fiscales de Ecuador. En 2023, el país fue excluido de la lista del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Tras el escándalo de los Papeles de Panamá, que vinculó al país con casos de blanqueo de capitales a nivel mundial, Panamá fue incluido en listas grises y fiscales, situación que ahora busca dejar atrás.