China rofea, dice que defenderá a sus empresas y cuestiona a Panamá

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino Lin Jian dijo que Pekín "salvaguardará firmemente los derechos e intereses legítimos y legales de las empresas chinas" y se preguntó "quién busca la hegemonía sobre el Canal" y "quién intenta monopolizarlo".



En medio de un nuevo capítulo del pulso que EE. UU. y China mantienen en el Canal de Panamá, Lin afirmó que Washington actúa "bajo el pretexto del Estado de derecho mientras socava el derecho internacional", algo que, según dijo, "es evidente para la comunidad internacional".



Las declaraciones de Lin se producen después de que Panama Ports Company (PPC), filial de CK Hutchison, anunciara el inicio de un proceso de arbitraje internacional contra el país centroamericano.



La decisión se produce después de que la Corte Suprema de Justicia declarara la semana pasada "inconstitucional" el contrato de concesión que poseía sobre dos puertos situados en los alrededores del canal interoceánico.



CK Hutchison acordó el año pasado el traspaso de la concesión a un consorcio liderado por el gestor de activos estadounidense BlackRock, pero la transacción se ha visto frenada por China en el marco de una batalla geopolítica con Estados Unidos.



En ese contexto, el contralor general de Panamá, Anel Flores, presentó el pasado 30 de julio dos demandas ante la Corte Suprema contra la concesión a PPC, basadas en una auditoría que reveló "numerosas irregularidades" en el contrato.



Tras el fallo, PPC anunció el comienzo de un proceso de arbitraje contra Panamá, al considerar que se trata de una "campaña" del país "dirigida específicamente" en su contra, por lo que reclama una "indemnización amplia".