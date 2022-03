Apede:Preocupación por acontecimientos que ponen en juego democracia

Panamá- Elisa Suárez, presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), expresó la preocupación del gremio ante los diversos acontecimientos ocurridos en el país que ponen en juego la democracia y el irrespeto a la institucionalidad.

Aseguró la empresaria, en conferencia de prensa, que estos acontecimientos inician por las propias autoridades al no cumplir con sus funciones administrativas y de control, creando mayor incertidumbre y desasosiego en la sociedad.



A través de la lectura de un comunicado de Apede,se enfocó en tres temas prioritarios:



•​ A los miembros de Apede le preocupa la inacción de las autoridades en la atención de demandas justas o no de la comunidad y sociedad civil organizada frente a diversos problemas. Producto de esta falta de acciones concretas la ciudadanía opta por el cierre de calles afectando el movimiento productivo del país y el derecho al libre tránsito de los panameños. Estos cierres son alternativas de presión, que desde la APEDE han rechazado en reiteradas ocasiones, porque con ellas se sigue golpeando la maltrecha economía. Es un efecto búmeran que ocasiona pérdidas millonarias a las empresas, y que afecta directamente a los ciudadanos quienes no pueden llegar a sus puestos de trabajo, escuelas, citas médicas o transportar productos que garantizan el sustento de los productores.



Exigen a las autoridades locales y nacionales asuman un mayor liderazgo y establezcan diálogos permanentes con estas comunidades y organizaciones, a fin de que se garantice el derecho de libre tránsito. Recomendaron al Gobierno que evite que grupos ideológicos radicales, utilicen las necesidades legítimas de los ciudadanos para causar anarquía y caos.



•Rechazan el Proyecto de Ley No. 550 en el que se plantea un nuevo marco regulatorio general para las instituciones que se regentan por patronatos entre otras figuras administrativas, y solicitamos al presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, vete la ley.



Suárez manifestó que los clubes cívicos son organizaciones de voluntariado, con un alto prestigio y confianza, y regentan los patronatos de los hospitales públicos con eficacia y eficiencia desde hace más de 25 años, en los que han instaurado una cultura de méritos, alejados de injerencia política partidista.



•​ Con relación a la consulta pública del Decreto Ejecutivo “Por el cual se reglamenta el Capítulo III del Título II del Texto Único de Ley 41 del 1 de Julio de 1998, General de Ambiente de la República de Panamá y se derogan los Decretos Ejecutivos No. 123 de 2009, No.155 de 2011 y No. 36 de 2019 y 248 de 2019” consideran que una vez analizado el documento por nuestra Comisión de Medio Ambiente, que el mismo presenta cambios importantes que generan alta subjetividad en varios de los componentes del Estudio de Impacto Ambiental, a la vez que establece responsabilidades que consideran deben analizarse más a fondo y de manera conjunta con la empresa privada, como actor clave en el proceso.



La presidenta Suárez reiteró la disposición en trabajar, mediar y aportar en los temas señalados, reforzando su compromiso con la democracia, el Estado de Derecho, la libertad ciudadana y empresarial con un alto sentido ético. G/C

