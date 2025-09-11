Nacional - 11/9/25 - 06:12 PM

Aplazan debate del presupuesto del TE para elecciones

En la vigésima primera sesión de la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), los miembros votaron y decidieron posponer el análisis del artículo 204.

 

Por: Redacción / Crítica -

La discusión sobre el presupuesto del Tribunal Electoral (TE) para las elecciones generales quedó en pausa.

En la vigésima primera sesión de la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), los miembros votaron y decidieron posponer el análisis del artículo 204, que trata directamente sobre los fondos del TE.

La propuesta fue presentada por el Foro Ciudadano Pro-Reformas Electorales, quienes sostuvieron que este punto debe verse al final del paquete de reformas, ya que todavía hay propuestas pendientes que podrían impactar en la plata destinada al proceso electoral.

La próxima sesión será el 18 de septiembre, cuando arranque la discusión del cuarto bloque, enfocado en Fueros y Postulaciones Electorales.

 

