Aplicarán sanciones por incumplir normas sanitarias en la Feria de La Chorrera



El Ministerio de Salud (Minsa) anunció la realización de un operativo dentro y fuera de los terrenos de la Feria de La Chorrera para verificar las condiciones sanitarias de los locales de venta de comida y carnetes de salud.

El objetivo, según dijo Jorgue Melo, director regional de la entidad en Panamá Oeste, busca garantizar que la población que asiste al evento ferial tenga la certeza de consumir alimentos en locales que cumplen con las normas de higiene.

Los operativos, precisó Melo, se realizarán en diferentes horarios, para lo cual se ha habilitado personal, añadiendo que la intención del Minsa no es para "atropellar" a los comerciantes.

Uno de los puntos en los cuales se enfatizará a los comerciantes será la cadena de frío, lo cual es primordial para la conservación de los productos cárnicos.

Además de ello, se estará verificando la fecha de vencimiento de toda la mercancía almacenada en los locales de venta de alimentos procesados, dijo Melo, quien también instó a la población a estar atenta a la fecha de caducidad de los productos que adquiere.

El funcionario del Minsa resaltó que durante los días que dure la Feria de La Chorrera se habilitará un personal para la aplicación inmediata de sanciones, las cuales oscilan entre $500.00 y $1,000.

Además de la sanción económica, se podría ordenar la clausura inmediata del puesto de venta.

Melo hizo énfasis en que el personal que estará a cargo de los operativos está capacitado para detectar carnets de salud falsificados, añadiendo que este documento tiene un código de seguridad.

En los próximos meses, dijo el director regional del Minsa, se implementará una norma que restringe a las personas detectadas con carnet de salud falso que no puedan tramitar la obtención del documento durante un tiempo, el cual no se ha definido aún.