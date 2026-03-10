Nacional - 10/3/26 - 09:24 AM

Le meten bala en Villa Luzmila y sube a 13 la cuenta de muertos en Colón

Por: Diómedes Sánchez S. / Crítica -

Un hombre de generales desconocidas fue asesinado la noche del lunes en la comunidad indígena de Ibeorgun, en el corregimiento de Cristóbal Este, provincia de Colón. Con este hecho violento, la cifra de asesinatos en la provincia se eleva a 13 en lo que va del año.

La información recabada indica que moradores del área escucharon varios disparos en la calle principal de la comunidad y, al salir a ver qué ocurría, encontraron a una persona tendida en el suelo, alrededor de las 8:00 de la noche.

Tras el aviso, unidades de la Policía Nacional llegaron al lugar para verificar la situación. El caso fue atendido por agentes de la zona policial, área E de Los Lagos-La Feria, quienes clasificaron el hecho como homicidio con arma de fuego.

El hombre presentaba múltiples impactos de bala en diferentes partes del cuerpo, entre ellas la frente, la barbilla, el tórax y el glúteo izquierdo, de acuerdo con el informe preliminar.

La víctima fue descrita como hombre de contextura media y tez trigueña, quien vestía camiseta oscura, jeans corto prelavado y zapatillas negras al momento del ataque.

Las autoridades acordonaron toda el área para preservar la escena del crimen. Posteriormente llegaron agentes de investigación y funcionarios del Ministerio Público, quienes realizaron la recolección de evidencias y el levantamiento del cuerpo, ya en horas de la madrugada del martes.

El fallecido no portaba documentos de identidad, por lo que hasta el momento no ha sido identificado. Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer este nuevo hecho de sangre.

