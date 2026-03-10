Exigen respuestas tras incendio en edificio histórico de Santiago

Una conocida familia en la ciudad de Santiago informó a este medio su preocupación, luego de varios meses del incendio que afectó uno de sus inmuebles, por lo que hicieron un llamado a las autoridades para que se haga justicia en este caso.

Según denuncian, la propiedad había sido alquilada a un empresario como almacén de venta de ropa, quien presuntamente acumulaba más de 48 meses sin pagar el arrendamiento, deuda que ascendería a miles de dólares.

De acuerdo con miembros de la familia afectada, la situación se agravó cuando de manera repentina se registró un incendio dentro de la estructura, lo que provocó daños considerables en el edificio, considerado por ellos parte del patrimonio arquitectónico de la ciudad de Santiago.

Vicenta Melillo, integrante de la familia propietaria del inmueble, explicó que actualmente existe un proceso judicial en curso para esclarecer lo sucedido. No obstante, señaló que han recibido poca información por parte de las autoridades sobre el avance de las investigaciones relacionadas con el siniestro.

Por su parte, Iván Castillo, abogado de la familia, indicó que el proceso legal continúa su curso, aunque reconoció que los afectados han tenido limitaciones para acceder a detalles sobre las diligencias realizadas por las entidades encargadas del caso.

Melillo también informó que, luego de aproximadamente cuatro meses de ocurrido el incendio, finalmente se les autorizó mediante una orden judicial romper los candados del inmueble para poder ingresar al lugar.

Con esta autorización, la familia inició labores de limpieza dentro de la propiedad y actualmente buscan personal especializado que evalúe técnicamente los daños estructurales ocasionados por el fuego.

Los afectados reiteraron su solicitud a las autoridades judiciales para que el caso avance con mayor claridad y se determinen responsabilidades, tanto por la presunta deuda acumulada del alquiler como por el incendio que afectó el histórico inmueble.

Mientras tanto, la familia Melillo espera que los peritajes permitan conocer el estado real de la estructura y así definir los pasos necesarios para la recuperación del edificio histórico en la ciudad de Santiago.