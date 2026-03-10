Caen exfuncionarios de Campana por peculado Palabras clave

El exrepresentante y el extesorero de la Junta Comunal de Campana, distrito de Capira, fueron aprehendidos este martes durante la realización de la “Operación Esquila”, llevada a cabo por la Policía Nacional y el Ministerio Público.

Ambos exfuncionarios son requeridos por las autoridades al estar presuntamente implicados en la comisión de delitos contra la administración pública, en la modalidad de diferentes formas de peculado.

El caso guarda relación con una afectación de B/.570,084.69 dólares de los fondos del Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales.

En mayo del 2025, el exrepresentante del corregimiento de Campana había sido aprehendido por instrucción de la Sección de Delitos Contra la Administración Pública por el presunto delito de sustracción de documentos públicos, aunque posteriormente fue dejado en libertad.