Aprietan paso para definir futuro del Tren Panamá–David antes de abril

El presidente José Raúl Mulino volvió a poner sobre la mesa uno de los proyectos que más expectativa genera en el país: el Tren Panamá–David–Frontera.

Mulino explicó que su administración está metida de lleno en los análisis y negociaciones financieras para definir si este megaproyecto ferroviario puede avanzar sin poner en riesgo las finanzas del Estado.

“Estamos trabajando para tener, espero y confío, antes de abril, ya los términos financieros de esa obra, con el ánimo de tomar la decisión de echar adelante”, declaró el mandatario ante una comunidad chiricana que ha seguido el tema por años.

Un tren pensado para la gente y para la economía

El proyecto busca conectar la ciudad de Panamá con Chiriquí y extenderse hasta la frontera con Costa Rica, con dos objetivos claros: mejorar el transporte de pasajeros y fortalecer la logística y el comercio en la región.

Mulino ha insistido en que solo se moverá al siguiente paso si existen números sólidos, un modelo sostenible y una ruta financiera clara. No quiere comprometer recursos públicos sin garantías.

2026 será un año decisivo

El Gobierno sigue evaluando propuestas de inversión y distintos modelos de operación. Según el propio presidente, 2026 será clave para decidir si el tren entra en su fase de desarrollo o si se mantiene en espera.

Por ahora, la administración apuesta por avanzar con cautela, pero sin abandonar la visión de un país más conectado y con infraestructura que responda a las necesidades reales de la gente.