Nacional - 26/11/25 - 06:51 PM

¡Aprieten! Aumenta la gasolina a partir del 28

El diésel, que es el que más mueve al transporte y al trabajador del día a día, queda fijado en B/.0.866 por litro.

 

Por: Redacción / Crítica -

En la calle ya se escucha: subió la gasolina otra vez. Y es que la Secretaría Nacional de Energía anunció los nuevos precios máximos del combustible que arrancan este 28 de noviembre, una movida que impacta directo al bolsillo del panameño que madruga para trabajar, mover mercancía o simplemente llevar a los pelaitos a la escuela.

Estos precios, que estarán vigentes hasta el 12 de diciembre, están amparados en la Resolución MIPRE-2025-0044351, publicada en la Gaceta Oficial. 

En la ciudad de Panamá, el tanqueo queda así: la gasolina de 95 octanos se estará pagando en B/.0.888 por litro, mientras que la de 91 octanos baja un poco y se ubica en B/.0.843

La vuelta aplica para gasolina de 95 octanos, 91 octanos y diésel, en prácticamente todo el país: Panamá, Colón, Arraiján, La Chorrera, Antón, Penonomé, Aguadulce, Divisa, Chitré, Las Tablas, Santiago, David, Frontera, Boquete, Volcán, Cerro Punta, Puerto Armuelles y Changuinola.

Por otro lado, en Changuinola, donde el golpe siempre se siente más fuerte, los precios marcan los niveles más altos del país: la gasolina de 95 sube a B/.0.938, la de 91 queda en B/.0.893, y el diésel se coloca en B/.0.917 por litro.

