¡Aprobado! Reajuste a salario mínimo a partir de enero

La Comisión Nacional de Salario Mínimo acordó este miércoles nuevos ajustes salariales que empezarán a regir a partir del 16 de enero de 2026.

Los nuevos ajustes, que beneficiarán a más de 400 mil trabajadores, se aplicarán de manera escalonada en base a las 59 tasas que abarcan 74 actividades económicas.

De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), en la región 1 para el sector doméstico se aprobó un incremento de 10 dólares mensuales; agentes de seguridad, 12 dólares ambas regiones; restaurantes y hoteles, y transporte de carga, tendrán un incremento salarial de 9.50 dólares.

En tanto, para la región 2, los recolectores de desechos en la región 1, recibirán 15 dólares mensuales más. Para la región 1 y 2, el comercio al por menor tendrá un aumento de 9.50 dólares mensuales. Y en la región 1 el comercio al por mayor, aumenta igualmente 9.50 dólares por mes.

La ministra del Mitradel, Jackeline Muñoz, dijo que en la mesa de negociación el sector empleador y trabajador no levantaron expectativas que eran inalcanzables, sino que pusieron primero al pueblo panameño.

Por su parte, el representante del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CONATO), Juan Samaniego, indicó que en la mesa sustentaron su propuesta con los indicadores, análisis y estudios laborales.

“Hoy la clase trabajadora, la familia panameña se siente respaldada por el sector de los trabajadores a través de CONATO que responsablemente supo unificar un criterio y llamar a una posición solidaria hacia la otra organización que la cual no quiso unificar una sola propuesta”; sostuvo Samaniego.

Mientras que Juan Antonio Ledezma del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), manifestó que se lograron acuerdos para beneficio de la nación, los trabajadores y se garantizó que se mantuviesen los puestos de trabajo.



