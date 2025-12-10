¡Ayayai! Barceló querella a Lombana: por calumnia e injuria

Juan Pablo Barceló no se quedó callado. El gamer y comentarista panameño presentó una querella penal contra el ex candidato presidencial Ricardo Lombana por calumnia e injuria. La chispa del conflicto fue un comentario de Lombana en un video publicado por Barceló, donde escribió: “Espero estén cobrando duro. Qué triste vivir de cobrar por decir mentiras y encima con vulgaridades”.

Aunque Barceló admite que “probablemente esto no llegue a nada” por el “poder” que tiene Lombana, decidió avanzar con la acción legal.

“Él tiene que aprender a respetar, porque cree que es la única persona en este país que puede hacer oposición y que todo lo que dice es verdad”, afirmó Barceló con firmeza.

El comentarista criticó el ambiente político actual en Panamá, donde parece que cualquier opinión a favor o en contra de algo se interpreta como un pago por hablar.

Recordó que en 2019, cuando Lombana aún era desconocido, él “dio el pecho”, soportó insultos y nunca recibió compensación por sus opiniones.

Barceló señaló que, a su juicio, Lombana “se convirtió en una persona prepotente, sedienta de poder”, y aseguró que esta querella no es solo personal, sino un mensaje para que se respeten las reglas básicas de diálogo en el país.

El caso promete generar tensión en los próximos días, mientras la opinión pública sigue de cerca cada paso de ambos protagonistas.