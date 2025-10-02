Nacional - 02/10/25 - 01:06 PM

Aprueba ley que fortalece el registro de ofensores sexuales

Por: Redacción / Web -

La Asamblea Nacional aprobó este jueves , en tercer debate, el proyecto de ley No. 176, que modifica la Ley No. 244 de 2021 y refuerza el funcionamiento del Sistema Nacional de Registro Oficial de Ofensores Sexuales.

La nueva normativa fue avalada con 42 votos a favor y ninguno en contra.

La diputada proponente, Paulette Thomas, explicó  que el Registro de Ofensores Sexuales es una herramienta que fortalece la seguridad ciudadana, al permitir a las personas conocer con quién conviven en sus comunidades y tomar medidas para proteger a sus familias.

Según el proyecto de ley, el Sistema Nacional de Registro estará a cargo del Gabinete de Archivos e Identificación Personal de la Dirección de Investigación Judicial.

El registro mantendrá una base de datos actualizada y almacenada de forma segura, con información de personas mayores de edad que hayan sido condenadas o estén cumpliendo condenas por delitos sexuales, mediante sentencias debidamente ejecutoriadas.
 

