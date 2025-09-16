Aprueban B/.3 millones para reparar avión del Senan

El Consejo de Gabinete aprobó hoy la Resolución N. 100-25, que autoriza la Adenda N°2 al Contrato de Servicio N°DA-011-2021, entre el Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) y la empresa Airbus DS Military Aircraft INC. (ADSMA), para finalizar la reparación, actualización y mantenimiento de la aeronave C212-300, serie 376, matrícula AN-260, por un monto de B/.3,000,000.00.

El contrato original, firmado en 2021, contempló el inicio de las reparaciones y actualización de la aeronave el 1 de septiembre de ese año, con una primera adenda aprobada en abril de 2023 por discrepancias en piezas y pruebas adicionales que requerían reemplazos para garantizar la aeronavegabilidad.

El 16 de junio de 2025, ADSMA solicitó una extensión de tiempo para completar las reparaciones debido a daños por corrosión y deterioro estructural, hallazgos que surgieron durante la inspección inicial y los trabajos posteriores, los cuales podrían afectar la seguridad de la aeronave.

El Senan, a través de la Dirección Nacional de Mantenimiento Aéreo, aprobó técnicamente los trabajos adicionales y los mantenimientos requeridos según el manual del fabricante, destacando que la inactividad prolongada causaría un deterioro mayor.

Finalmente, el Consejo Económico Nacional, en su sesión del 14 de agosto de 2025, emitió opinión favorable para el incremento económico de B/.3,000,000.00, consolidando así la segunda adenda para que la aeronave vuelva a estar operativa.