Aprueban presupuesto 2026 por $242.3 millones para Alcaldía de Panamá

Por: Redacción / Web

 El Concejo Municipal de Panamá aprobó este 25 de noviembre el presupuesto de la Alcaldía para la vigencia fiscal 2026, por un monto de $242,349,323 millones

 La propuesta mantiene la disciplina fiscal de la actual administración, con gastos por debajo de los ingresos para evitar déficits

El nuevo presupuesto, que registra un incremento del 4%frente al año anterior, sigue siendo 24.26% menor que los $325.6 millones aprobados en 2024 por la gestión pasada. Para 2026, se asignaron $169.9 millones a la sede municipal y $72.4 millones a la Descentralización.

Entre los proyectos nuevos destacan la instalación de parques infantiles inclusivos, la reparación de calles y veredas, la implementación de paradas inteligentes, la segunda fase de la renovación de las piscinas municipales y la ampliación del sistema de videovigilancia del Servicio de Vigilancia Municipal. También se asegura la continuidad de 39 proyectos en ejecución en diversos corregimientos.

 Nueva junta directiva del Concejo 

El concejal Rodolfo Precilla fue electo hoy como nuevo presidente del Concejo Municipal para el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2026, con 23 votos a favor, 3 en contra y sin abstenciones. Lo acompañará como vicepresidenta Martiza Villarreal.

