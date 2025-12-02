Árboles caen y dejan a comunidades de Costa Abajo sin luz

Varios árboles se vinieron abajo en la vía que conecta hacia Costa Abajo y el área del Lago Gatún, en la provincia de Colón, dejando el tráfico prácticamente paralizado.



Uno de los árboles terminó encima de un sedán y del tendido eléctrico, generando un serio riesgo en plena carretera.

Este incidente dejó a varias comunidades sin servicio eléctrico, hasta que personal de la empresa prestadora llegó al sitio para restablecer la energía.

Los conductores de la zona pidieron al MOP y a MiAmbiente que se haga una revisión urgente para identificar los árboles enfermos y evitar tragedias futuras.

En los últimos días también se han registrado fuertes lluvias en poblaciones de Chagres y Donoso, en Costa Abajo de Colón, lo que ha complicado aún más el transporte de los residentes.