Influenza ya dejó 12 muertos y el dengue aprieta

Cuatro personas murieron por influenza en apenas unos días y el país ya suma 12 fallecidos en lo que va del año, según el informe de salud de esta semana-

El 83.3% de los fallecidos no estaba vacunado y tres de cada cuatro tenían enfermedades previas: corazón, riñones, diabetes, edad avanzada.

En los hospitales se reportaron 819 casos de síndrome gripal en una semana y 418 infecciones respiratorias graves, como neumonía y bronconeumonía. Tos que no se va, fiebre que tumba, dificultad para respirar.

Mientras tanto, el dengue sigue caminando por los barrios. 272 casos nuevos se reportaron a nivel nacional. La mayoría sin señales graves, pero 29 personas ya mostraron signos de alarma.

La malaria tampoco afloja. 82 casos más en una semana y un acumulado que ya va por 276.

La leishmaniasis dejó 32 nuevos enfermos, y además se confirmó un caso de gusano barrenador en humanos, una enfermedad dura que no debería estar apareciendo, pero que ya tocó puerta.

Hay datos que dan un pequeño respiro. No se registraron casos de zika, chikungunya, leptospirosis ni viruela símica (mpox). Tampoco hubo nuevos reportes de hantavirus, y el virus Oropouche se mantiene con un solo caso. Aun así, nadie puede bajar la guardia.

La recomendación va sin vueltas. Bote lo que acumule agua, tape recipientes, limpie alrededor de su vivienda. Y si aparece fiebre, dolor de cabeza fuerte, malestar, dolores musculares o detrás de los ojos, no se automedique. Ir a tiempo al centro de salud puede ser la diferencia entre contarla o no.