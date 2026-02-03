Panameños ajustan su bolsillo por la “aventura única” del Mundial 2026

Los panameños están ajustando su bolsillo y haciendo todo lo posible para vivir la aventura única de asistir al Mundial 2026 y apoyar a la selección en los partidos de Toronto y Nueva Jersey.

Los expertos aconsejan planificación y mucha cautela para que la experiencia no termine siendo una pesadilla financiera. Panamá, que debutó en Rusia 2018, quedó emparejado en el grupo L junto a Ghana, Croacia e Inglaterra.

Con los ghaneses y croatas jugará el 17 y 23 de junio en el Estadio Toronto, mientras que contra Inglaterra será el 27 de junio en Nueva Jersey.

Los planes ofrecidos por agencias de viaje y turismo locales oscilan entre 3.659 y más de 6.500 dólares.

Algunas agencias con experiencia en mundiales ya tienen garantizado su vuelo chárter para los primeros y últimos partidos de la Roja Centroamericana, mientras que Copa Airlines busca atender a los hinchas que viajarán a Toronto.

Se hicieron pedidos especiales a la Autoridad de Transporte de Canadá para aumentar los vuelos y satisfacer la demanda de los fanáticos panameños.

Pedro Heilbron, presidente de Copa Airlines, calcula que 60 vuelos podrían transportar unos 8.400 hinchas a Toronto, cubriendo aproximadamente el 10% de la capacidad del estadio.

Allegro Tours garantiza su operación con vuelos chárter hacia Nueva York y Toronto, incluyendo hoteles de 4 estrellas y boletos para los partidos, aunque a precios elevados. El economista Carlos Araúz recomienda planificar con tiempo y cautela, ya que este viaje es una aventura única pero costosa para los bolsillos de los panameños.