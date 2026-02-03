ATTT le mete mano al desorden: ahora el mal parqueo se denuncia por celular

El juega vivo en las calles ya no va tan cómodo. La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) activó una nueva vía para meter denuncias directo desde el celular, sin ir a oficinas ni perder horas. T

Todo se hace a través de la plataforma Panamá Conecta, donde el ciudadano puede reportar infracciones de tránsito en el mismo momento en que ocurren.

Si un conductor se va por el hombro de la vía, se monta en la acera, se queda en línea amarilla o usa sin vergüenza un estacionamiento para personas con discapacidad, cualquiera puede denunciarlo con pruebas.

Fotos claras, placa visible y listo. La ATTT recibe el caso y actúa.

Según la ATTT la sanción es de B/.300, y si el conductor reincide, la multa se duplica. Un golpe directo al bolsillo para frenar el relajo que a diario pone en riesgo a peatones, personas con discapacidad y conductores responsables.

En el caso de las multas por uso indebido de estacionamientos para personas con discapacidad, el castigo no solo es económico. El 50% de lo recaudado va para la Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis), y de ahí, un 30% se transfiere al Inmfre para la fabricación de prótesis y órtesis. Plata que vuelve a la gente que de verdad la necesita.

El ciudadano debe descargar Panamá Conecta, crear su usuario, entrar a Atención directa, seleccionar ATTT – Infracciones y subir hasta cuatro fotos o videos, tomados en el momento. Nada de archivos viejos ni inventos. La evidencia manda.

Con esta movida, la ATTT busca meter orden en una calle cansada del descontrol. Menos excusas, más respeto y un mensaje claro: el que no cumple, paga. Y ahora, paga porque cualquiera puede verlo… y denunciarlo.