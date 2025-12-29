Arde vertedero clandestino de Cárdenas

Desde horas de la mañana, un vertedero clandestino ubicado en Cardenas, en las inmediaciones de Cerro Patacón arde en llamas, luego de que fuera incendiado por personas irresponsables que aún no han sido identificadas.



El fuego sigue activo y la lucha por controlarlo continúa mientras una nube espesa de humo negro cubre el área, según las autoridades..

El administrador de la Autoridad de Aseo, Ovil Moreno, llegó personalmente al sitio y habló con los medios mientras los equipos trabajan sin descanso.

Bomberos, personal de la Autoridad de Aseo y otras entidades están en el área tratando de contener las llamas y evitar que el fuego se extienda aún más, tomando en cuenta lo cerca que está del principal vertedero de la provincia de Panamá.

Este incendio fue reportado alrededor de las 10:00 de la mañana y, por las imágenes que se observan, no es un fuego menor.

El humo oscuro y denso deja claro que se trata de materiales altamente contaminantes, entre ellos llantas y otros desechos que suelen acumularse en estos vertederos ilegales.

Los propios bomberos han explicado en ocasiones anteriores que este tipo de incendios son especialmente difíciles de controlar por la naturaleza de los residuos.

Las autoridades recuerdan que no es la primera vez que ocurre algo así en esta zona. Cada año se registran entre tres y cinco incendios en los alrededores de Cerro Patacón, muchos de ellos relacionados con botaderos clandestinos que operan fuera de toda norma.

De acuerdo con Moreno, en lo que va del año se han atendido unos 45 conatos de incendio, la mayoría controlados a tiempo, aunque el de hoy ha sido calificado como más fuerte de lo habitual.

El administrador fue claro al señalar que el área afectada está fuera del perímetro sanitario del relleno de Cerro Patacón y no forma parte de su operación formal. Sin embargo, advirtió que no se puede permitir que estas prácticas continúen, por el grave impacto que tienen en la salud y el ambiente de las comunidades cercanas, que ya han sufrido por años las consecuencias de la contaminación.

Identificar a los responsables sigue siendo uno de los mayores retos. En muchos casos anteriores no se ha logrado dar con quienes provocan estos incendios, pese a las sospechas y denuncias. Mientras tanto, las autoridades mantienen el operativo y piden a la población que vive o transita cerca del área que tome precauciones y se mantenga alejada.



