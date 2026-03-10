Monita Karol muere por tuberculosis, dice MiAmbiente

El Ministerio de Ambiente informó que la monita Karol, decomisada en noviembre de 2025 falleció debido a complicaciones de tuberculosis zoonótica de origen humano.

Según el comunicado oficial, al ingresar a la Clínica Veterinaria de Fauna Silvestre del Ministerio, Karol presentaba abundante secreción nasal, tos, alopecia, obesidad y lesiones por el uso de pañales desechables.

Aseguran que "durante su permanencia, recibió atención médica especializada y se aplicaron los tratamientos correspondientes, manteniéndose bajo observación veterinaria permanente"



"Las evaluaciones incluyeron pruebas de PCR para descartar enfermedades contagiosas. Los resultados confirmaron tuberculosis, una enfermedad que puede transmitirse entre humanos y animales, y que en este caso habría sido transmitida del humano al primate. Debido al deterioro progresivo de su estado de salud, el animal no logró sobrevivir".



El Ministerio recalcó que la situación evidencia los riesgos de la tenencia ilegal de fauna silvestre, ya que la falta de controles sanitarios facilita la transmisión de enfermedades entre animales y humanos.



Nunca le dijeron de la enfermedad de Karol



La familia que cuidó y crió a la monita Karol asegura que nunca recibió información sobre su enfermedad, pese a estar siempre pendiente de su salud.



"Y 4 meses. Ahora le salió eso", dijo Dora al conocer de la causa de la muerte de Karol



Denuncian además que no se les permitió visitar al animal y que solo les enviaron un video en enero, donde MiAmbiente mostraba a Karol aparentemente conviviendo con otros primates, luego de hacer público su temor por la muerte del animal.

