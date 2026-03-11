Telefónicas podrían ser multadas por aumentos recurrentes en sus servicios

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) advirtió que las empresas de telefonía en Panamá podrían enfrentar multas de entre 250 mil y un millón de dólares por los aumentos recurrentes en los precios de diversos planes.

El administrador de la entidad, Ramón Abadi Balid, explicó que las sanciones se aplicarían una vez concluyan las investigaciones abiertas contra las compañías telefónicas y se determine que los incrementos tarifarios no tienen justificación técnica ni comercial.

“Cuando terminen las investigaciones y se establezca que no hay fundamento para esos aumentos, iniciaremos los procesos de sanción contra las empresas”, indicó el funcionario.

Abadi sostuvo que el origen del problema radica en la pérdida de competitividad en el mercado de telecomunicaciones, tras la reducción del número de operadores en el país.

“La génesis del problema es que se perdió la competitividad de tener cuatro operadores telefónicos. Esto nunca debió suceder”, afirmó.

Según el administrador de la Acodeco, esta situación ha limitado la posibilidad de que los usuarios puedan cambiar libremente de proveedor buscando mejores precios o servicios.

“La posibilidad de competencia libre para que cualquiera pudiera escoger y cambiarse de operador dependiendo de las condiciones y del servicio prácticamente ha desaparecido”, señaló.

El funcionario adelantó que, una vez concluidas las investigaciones, la institución acudirá a los juzgados de comercio para solicitar medidas que frenen posibles prácticas abusivas.

“Solicitaremos al juez que intervenga directamente en la suspensión de este tipo de actividades”, explicó.

Abadi reiteró que, de comprobarse irregularidades, las consecuencias serán severas para las empresas involucradas.

“Las multas oscilan desde 250 mil dólares hasta un millón”, precisó.

El titular de la Acodeco recordó que en casos anteriores la sola apertura de procesos judiciales ha llevado a algunas compañías a revertir aumentos de precios para evitar sanciones mayores.

“Lo que buscamos es que no se abuse del consumidor. Las compañías son libres de fijar sus precios porque esto es libre mercado, pero deben tener un fundamento para hacerlo”, sostuvo.