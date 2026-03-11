Pineda asegura que “Irma le dio contrato a su novio”

El diputado Raúl Pineda lanzó fuertes acusaciones contra la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, al asegurar que otorgó un contrato directo de 30 mil dólares a su novio para una consultoría sobre la recolección de basura y que, además, no ha presentado ningún informe sobre ese trabajo.

Según Pineda, mientras la alcaldesa evita explicar ese contrato, también se niega a pagar las prestaciones a extrabajadores del municipio, alegando que no hay dinero en las arcas municipales.

Las declaraciones del diputado se producen luego de que Hernández lo acusara en redes sociales de mentiroso, tras advertir que presentaría un habeas data porque no había recibido información sobre contrataciones, consultorías y pagos pendientes dentro de la alcaldía.

El diputado aseguró que la versión de la alcaldesa es falsa y que la información no fue entregada a tiempo ni de forma completa.

“Hoy (ayer) a las cuatro de la tarde enviaron unas cajas con información incompleta para salir del apuro, pero seguimos esperando.

Vamos a hacer otra solicitud para que se aclaren muchos contratos y consultorías que ha hecho la alcaldía”, afirmó.

Pineda también cuestionó que empresas contratadas para la recolección de basura y otra que demolió los quioscos en San Miguelito no aparezcan en los informes, a pesar de manejar contratos por miles de dólares.

El diputado recalcó que Hernández debe explicar por qué más de 500 exempleados del municipio siguen sin recibir sus prestaciones, mientras que, según dijo, se han realizado más de 600 nuevas contrataciones.

“Sería bueno que explicara por qué, si no hay dinero para pagar prestaciones, sí hay plata para hacer nombramientos”, cuestionó.