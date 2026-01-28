Martín: La ley debe imperar en caso de Gaby; pide que se respete el proceso

El expresidente Martín Torrijos pidió que la justicia haga su trabajo al referirse a la aprehensión del exvicepresidente José Gabriel Carrizo, investigado por presunto enriqueccimiento injustificado.



Torrijos aseguró que "la ley debe imperar, la verdad debe salir" sobre las investigaciones que se siguen al exvicepresidente.



"Lo importante es que se sigan los procesos y no que se busque la oportunidad de estar solamente humillando y no buscando la verdad”,



Torrijos dijo que en situaciones como esta lo que no puede perderse es el debido proceso.



"Que las investigaciones avancen con calma, sin linchamientos públicos ni juicios adelantados. “Aquí lo que importa es conocer la verdad”, dejó claro, sin prestarse para el morbo.

El exmandatario insistió en que nadie está por encima de la ley, ni los que ocuparon cargos altos ni los que tuvieron poder.

Aseguró que confía en que las autoridades actúen conforme a derecho, respetando las reglas, pero sin frenar las investigaciones.