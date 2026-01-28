Mina: Auditoría termina en abril y decisión final sería en junio

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, dijo hoy que la auditoría integral al proyecto minero sigue caminando y que será en abril cuando se tenga el panorama completo.



Navarro aseguró que el trabajo no es superficial y que se está revisando, desde lo ambiental hasta lo técnico. Según explicó, una vez cerrado ese proceso, el país podrá mirar de frente lo ocurrido en la mina y tomar decisiones con base firme.

La auditoría está en manos de la firma internacional SGS Panama Control Services, que ya entregó dos informes preliminares que fueron colgados en la web del Ministerio de Ambiente para que cualquiera pueda revisarlos.

Desde el Palacio también han marcado el calendario. El presidente José Raúl Mulino recordó que el Gobierno espera cerrar el análisis a mitad de año y que en junio se anunciará oficialmente qué pasará con la mina.

El tema mantiene al país atento, sobre todo por el peso político y social que carga desde hace rato.

Mulino dijo que la auditoria está en manos de expertos, con un enfoque técnico y ambiental. También adelantó que Panamá contará con apoyo internacional, especialmente de Chile, país al que señaló como referencia mundial en minería y producción de cobre.