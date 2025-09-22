Nacional - 22/9/25 - 12:00 AM

‘Armas por comida’ se reactiva en Panamá Este

El programa “Armas y Municiones por Comida y Medicina” estará de vuelta a partir de hoy, lunes 22 de septiembre, con jornadas en diferentes puntos del Sector Este de la ciudad.

La primera parada será en Pacora, específicamente en el centro comercial Mega Mall, en horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Para este martes 23, el programa se trasladará al centro comercial La Doña, en el corregimiento de la 24 de Diciembre. Para el miércoles 24 y jueves 25 de septiembre tienen planificado realizarla en el parque de Las Madres, en Pedregal, señalaron las autoridades.

Este programa tiene como finalidad reducir la circulación de armas de fuego, de las cuales un alto porcentaje se entrega de forma anónima. Es un proceso confidencial.

Por otra parte, las autoridades reportaron que, en la jornada anterior, efectuada en enero de 2024, se retiraron de las calles 413 armas de fuego y 30.924 municiones.

El programa “Armas y Municiones por Comida y Medicina” forma parte del Plan Firmeza y es organizado por la Gobernación de Panamá, la Policía Nacional y el Ministerio de Seguridad Pública (Minseg).

