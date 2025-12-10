Gobierno destina $29 millones en regalías mineras a proyectos públicos

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, informó que el Gobierno recibió más de $29 millones en regalías producto de la exportación de concentrado de cobre correspondiente a septiembre, realizado por Minera Panamá.

Según lo anunciado, estos recursos serán distribuidos para proyectos de infraestructura, educación, salud, energía eléctrica y abastecimiento de agua, con prioridad para las comunidades ubicadas en el entorno directo de la operación minera.

Moltó también confirmó que mantener la mina en estado de preservación tras la suspensión de actividades en diciembre de 2023 ha representado un gasto estimado de $360 millones, con un promedio mensual de $15 millones.

Señaló que estos fondos provienen del Estado y que pudieron haber sido utilizados en necesidades sociales urgentes.

En la nueva fase, explicó que el Gobierno ha logrado que la empresa asuma el costo de mantenimiento, y que los ingresos por la venta de cobre serán utilizados para cubrir el plan de preservación sin cargar al presupuesto público.

El ministro indicó que los recursos se canalizarán hacia proyectos verificables, y que las primeras zonas beneficiadas serán Omar Torrijos, Coclesito y La Pintada, con posibilidad de ampliarse a otras regiones del país en etapas posteriores.

También sostuvo que el presidente de la República, José Raúl Mulino ha dado instrucciones para que el uso de los fondos sea prioritario y directo, con enfoque en necesidades básicas y obras públicas.

Con este anuncio, el Gobierno asegura que los ingresos provenientes de regalías mineras serán dirigidos a inversión social y al desarrollo de las comunidades afectadas por la actividad extractiva. El seguimiento y ejecución de los proyectos definirá el impacto real de estos recursos en el país.