Arraiján sufre por roturas de tuberías y falta de agua



El distrito de Arraiján enfrenta graves problemas relacionados con la infraestructura hidráulica, lo que ha provocado frecuentes roturas de tuberías y un desabastecimiento constante de agua potable en varias de sus comunidades.

Entre octubre de 2024 y agosto de 2025, las pérdidas de agua potable causadas por fugas en las líneas de distribución se redujeron en más de 200 mil litros diarios por el trabajo del “Escuadrón del Agua”, un equipo municipal que atendió el 89% de los reportes de daños recibidos.

Sin embargo, la situación aún es preocupante. En 2023, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos advirtió que el 48,4% del agua enviada desde las plantas potabilizadoras a Arraiján se pierde debido al deterioro de las tuberías.

Además, en agosto de este año, una resolución oficial señaló al Ministerio de Salud (MINSA) y al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) como responsables de vulnerar los derechos al agua y a la salud de los habitantes de Colina de Cáceres, en el corregimiento de Arraiján Cabecera, debido a la falta de agua potable y condiciones sanitarias deficientes.

La Alcaldía de Arraiján explicó que en zonas como Veracruz persiste un grave problema de desabastecimiento. Para enfrentar esta situación, la alcaldía ha comenzado a distribuir agua con recursos propios y planea recuperar y perforar pozos con apoyo del sector privado.

.

