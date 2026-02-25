Arranca entrega de 5 mil tarjetas estudiantiles

Desde este miércoles 25 de febrero, comenzó la entrega de 5,000 tarjetas estudiantiles gratuitas para usar en el Metrobús y el Metro de Panamá.

El beneficio aplica para estudiantes que presenten recibo de matrícula 2026 y cédula juvenil o certificado del Tribunal Electoral.

La tarjeta garantiza descuento en el pasaje. Si se pierde o se daña, tendrá un costo de 4 dólares.

Las ventanillas están ubicadas en centros de atención en estaciones del metro, en horario de 5:30 a.m. a 7:00 p.m.

El pasaje quedará en 10 centavos en rutas troncales, 75 centavos en corredores Norte y Sur, 17 centavos en Línea 1 y 25 centavos en Línea 2. Solo permite un viaje de ida y uno de regreso por día, de lunes a viernes.