Genaro seguirá firmando y con brazalete electrónico

El Tribunal Superior de Apelaciones decidió mantener las medidas cautelares contra el exsecretario general del Suntracs, Genaro López. Seguirá con reporte periódico todos los viernes, prohibición de acercarse a la provincia de Bocas del Toro y uso de brazalete electrónico para el monitoreo de sus movimientos.

La decisión se conoció minutos después de concluir la audiencia en Plaza Fortuna.

La audiencia se realizó este miércoles en el Sistema Penal Acusatorio, luego de una apelación presentada por la fiscal Helen Concepción.

El Ministerio Público no estaba conforme con el reemplazo de medida cautelar que se le había otorgado semanas atrás. Por eso pidió al Tribunal revisar el caso.

Desde las 8:30 de la mañana, López llegó acompañado de sus abogados y familiares. Afuera había simpatizantes que se concentraron desde temprano, mientras unidades de la Policía Nacional mantenían vigilancia en el área. El ambiente fue de expectativa durante toda la diligencia.

Entre los argumentos expuestos por la Fiscalía se mencionó un supuesto contacto con trabajadores en Bocas del Toro. Sin embargo, los magistrados no variaron las condiciones impuestas. Las medidas se mantienen tal como estaban.

López, de 70 años, dijo que no tiene problema en enfrentar el proceso y que espera demostrar su inocencia.

Su defensa aseguró que están listos para las próximas audiencias que sean fijadas por las autoridades. El caso sigue su curso en el sistema penal acusatorio.