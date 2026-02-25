Nacional - 25/2/26 - 01:46 PM

Paro de transportistas en la terminal de Colón

Los transportistas de distintas prestatarias en Colón, detallan que el consorcio encargado de la obra, hasta la fecha, no los ha tomado en cuenta para nada.

 

Por: Diómedes Sánchez/Crítica -

El transporte colectivo en la provincia de Colón se paralizó este miércoles, al considerar la dirigencia que no han recibido información sobre la nueva terminal de transporte para esta región del país.

Los presidentes de las distintas rutas que brindan servicio en la costa atlántica exigen una reunión con los funcionarios de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) para conocer el proyecto de la nueva terminal.

Detallan que el consorcio encargado de la obra, hasta la fecha, no los ha tomado en cuenta para nada.

Dejaron claro que, si no los han consultado, ellos no podrán formar parte de este proyecto para brindar el servicio.

Al momento, se mantiene una reunión entre la gobernación, la ATTT y los transportistas para abordar el tema de la nueva terminal, en la que, al parecer, no han sido tomados en cuenta.

La paralización afectó a los usuarios de la Costa Abajo, Costa Arriba, el área de la Transístmica, además del sector del Lago Gatún e incluso a quienes se dirigen a la ciudad capital.

Se espera que en las próximas horas se informe a que tipo de acuerdos llegaron los trabajadores del volante con las autoridades.

