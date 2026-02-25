Escuela veragüense tiene seis años esperando la culminación de obras

Más de seis años han transcurrido desde que debieron concluir las construcciones de nuevas aulas, pabellones, canchas deportivas, laboratorios y un gimnasio en la Escuela La Primavera, ubicada en la ciudad de Santiago, provincia de Veraguas.

Sin embargo, la obra, valorada en varios millones de dólares, continúa sin finalizar, generando preocupación en la comunidad educativa.

La directora del plantel, Eloísa de Fernández, manifestó que hasta la fecha se desconoce cuándo podrían entregarse oficialmente las infraestructuras, pese al tiempo transcurrido desde el inicio del proyecto.

La situación mantiene en incertidumbre tanto a docentes como a estudiantes, quienes esperan contar con espacios adecuados para el desarrollo académico y deportivo.

Las estructuras inconclusas forman parte de un ambicioso plan de ampliación que contemplaba mejoras sustanciales en la calidad educativa del centro escolar, incluyendo modernos laboratorios, áreas deportivas y nuevos pabellones para atender la creciente matrícula estudiantil.

Este medio intentó de manera responsable obtener una versión oficial por parte de la directora provincial del Ministerio de Educación (Meduca) en Veraguas sobre el estado actual del proyecto y las razones del prolongado retraso.

No obstante, la gestión realizada a través del departamento de Relaciones Públicas de la entidad resultó infructuosa, luego de horas de espera para una entrevista.

De acuerdo con información conocida, presuntamente hay una situación pendiente por resolver con la empresa constructora encargada de la obra, lo que podría estar incidiendo en la demora del proyecto.

Sin embargo, hasta el momento no se ha emitido un pronunciamiento oficial que aclare el estatus contractual ni las medidas que podrían adoptarse.

Padres de familia y miembros de la comunidad educativa esperan que el Meduca presente explicaciones claras y precisas sobre lo ocurrido y, sobre todo, que se establezca un cronograma definitivo que permita culminar las obras, consideradas fundamentales para garantizar condiciones dignas y seguras para los estudiantes.

Mientras tanto, la comunidad de la Escuela La Primavera continúa a la espera de respuestas concretas que permitan poner fin a una obra que, pese a los años transcurridos, sigue sin convertirse en una realidad.