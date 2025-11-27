Arranca Festival “City of Stars” y la Navidad se enciende en 22 parques

La Navidad en la capital no va a empezar suavecito. Este 30 de noviembre, la Ciudad de Panamá se va a prender completa hasta la última esquina de los 26 corregimientos.

Todo esto como parte del Festival Internacional Ciudad de las Estrellas – City of Stars, que llega más grande, más brillante y más pensado para la gente del pueblo.

Según Carla Duque, directora de Cultura y Turismo, este año la cosa va a otro nivel:

cuando el árbol principal en la Fuente de Nayansi se encienda a las 5:00 p. m., del domingo 30 se van a iluminar 22 parques al mismo tiempo.

Varios de estos parques serán temáticos permanentes, abiertos todo el año para que la gente tenga espacios reales de recreación, no solo en diciembre sino 24/7, 365 días.

“Cuando encendamos el árbol, se enciende la ciudad entera”, dijo Duque. Y así mismo será. La Cinta Costera, los 26 corregimientos, el Casco Antiguo y hasta las calles más humildes van a brillar.

Se ha organizado pensando que “la Navidad es para la familia y para que el citadino tenga espacios donde respirar y disfrutar sin gastar”.

Actividades desde temprano hasta la noche

– La peatonal del Casco Antiguo se prende este domingo desde las 8:00 a. m., con tarima, villancicos, actividades culturales y un ambiente que huele a fiesta, tradición y tamales.



– Desde allí, la idea es que la gente camine por la Cinta Costera rumbo al encendido principal a las 5:00 p. m.



– Habrá show cultural, villancicos, la magia navideña completa y varias sorpresas que la Alcaldía se está guardando.



– El 6 de diciembre viene el bazar navideño del San Felipe Neri, donde se buscará el mejor tamal de Panamá: Panamá Norte, Este y Centro van a competir por ese honor.

Y el desfile navideño… viene recargado

El Desfile de Navidad será el 14 de diciembre, con 26 carrozas confirmadas, bandas nacionales e internacionales, y el regreso del concurso “Calles que Brillan”, donde barrios enteros compiten decorando sus calles.

Este año llegarán bandas de Costa Rica, El Salvador y otros países que ya se anotaron para participar.

También habrá show de drones, activaciones por marcas, sorpresas y un esfuerzo conjunto entre Alcaldía y empresa privada para que el festival sea un producto turístico internacional, algo que atraiga visitantes y mueva la economía del pueblo.

Un cierre que lo dice todo

Con toda esta agenda, queda claro:

diciembre en Panamá no va a ser un mes… va a ser una experiencia.

Parques iluminados, música, cultura, tamales, calles brillantes, bazares, desfile, arte y miles de familias ocupando los espacios que les pertenecen.

La Navidad arranca desde ya, y arranca para todos.